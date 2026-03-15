¡Otra vez se separan! Macarius confirma fin de su relación con Suheyn Cipriani

Vuelven a separarse. El streamer conocido como "Macarius" confirmó durante una transmisión en vivo que su relación sentimental con la exmodelo Suheyn Cipriani llegó a su fin de manera definitiva.

Frente a cientos de seguidores conectados a su canal, el creador de contenido decidió aclarar los rumores que circulaban en redes sociales en los últimos días. "Lamento decirles que es verdad, pe, gente. Estamos dos semanas, semana y media separados, y ya eso nada más, gente", dijo, añadiendo que la decisión fue tomada por ambas partes.

Relación mediática

La pareja se había convertido en una de las más comentadas dentro del mundo del streaming y el entretenimiento, compartiendo momentos de su vida personal en redes sociales y participando juntos en transmisiones. Sin embargo, las constantes separaciones y reconciliaciones generaron críticas y debates entre sus seguidores.

Esta ruptura se produce días después de que Cipriani anunciara en redes que la relación había terminado, aunque posteriormente volvieron a mostrarse juntos, alimentando especulaciones sobre una posible reconciliación que finalmente no se concretó.

Incomodidad por exposición mediática

Durante el directo, Macarius expresó su molestia por haberse enterado de algunos detalles del conflicto a través de plataformas digitales. "Solo estoy muy molesto porque no me gusta enterarme las cosas por TikTok, pe, gente. No me gusta enterarme así", explicó. El streamer reiteró su pedido de respeto hacia ambas partes, especialmente hacia su expareja."No quiero ver insultos ni mensajes negativos, menos hacia ella. Es una dama y merece tranquilidad", aseveró.

Alejamiento de exposición mediática

Macarius aseguró que tras este episodio prefiere alejarse de la exposición mediática relacionada con su vida personal, dejando entrever que no volverá a aparecer en programas de espectáculos. "Decirles que, pucha, guarden el respeto, sobre todo a ella que es una dama. No estamos juntos, ya no estamos. Así que ya fue, pe, gente. Ya fue y se cancela", manifestó.