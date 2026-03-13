Samahara Lobatón y Pablo Heredia se suman a La Granja VIP

A pocos días de su estreno, el reality La Granja VIP viene generando polémica y gran expectativa con la revelación de los famosos que competirán por llevarse el premio mayor de 100 mil soles.

En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Panamericana Televisión, los conductores del programa Ethel Pozo y Yaco Eskenazi expresaron su felicidad por unirse a la familia de esta casa televisiva y manifestaron su emoción por iniciar este proyecto que promete generar gran impacto en la televisión nacional.

En los últimos días también se han venido revelando a los participantes que competirán durante tres meses por llevarse el premio mayor. Además, en esta conferencia de prensa se presentó a Samahara Lobatón y Pablo Heredia quienes llegan al reality para poner tensión y adrenalina a la competencia.

SAMAHARA Y PABLO SE UNEN A “LA GRANJA VIP”

Samahara Lobatón y Pablo Heredia llegan a revolucionar la competencia en La Granja VIP. Mientras Lobatón manifestó sentirse nerviosa por esta nueva etapa, sin saber con exactitud lo que le espera en el reality, Heredia señaló que tiene la situación bajo control, se mostró feliz por el nuevo proyecto y aseguró que llega dispuesto a divertirse. “Es un proyecto lindo, una casa hermosa, hay participantes que parecen buena onda, es un buen proyecto así que cero ansiedad”, indicó el argentino

La gran expectativa por el inicio del programa ha hecho que Samahara se sienta nerviosa por su incorporación al reality. “Nerviosa, yo estoy muy nerviosa la verdad”, agregó entre risas. Por otro lado Pablo indicó sentirse tranquilo, por conocer gente nueva y adaptarse a las costumbres de cada uno. “No, yo estoy tranquilo, es verdad que la convivencia complica un poco las cosas, más cuando vas a conocer gente nueva, usos y costumbres en general, cosas que pueden pasar, lo ideal es trabajar en equipo”.

ESTRENO DE LA GRANJA VIP

La Granja VIP se estrenará este lunes 16 de marzo desde las 8:30 de la noche. Será el primer reality de competencia disponible las 24 horas del día, donde el público podrá seguir a sus participantes favoritos sin filtros y en cualquier momento a través de la cuenta oficial de YouTube del programa.

Por otro lado, Samahara Lobatón y Pablo Heredia se suman a los 10 participantes ya confirmados del reality La Granja VIP, entre ellos Mark Vito, Mónica Sánchez, Renato Rossini, Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre, Miguel Vergara, La Mackyna, Pamela López y Cristian Guadalupe “Cri Cri”. Todos ellos deberán enfrentar diversas pruebas, además de convivir durante 13 semanas, con el objetivo de convertirse en el ganador de la competencia.