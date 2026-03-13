Darinka Ramírez gana en primera instancia a Jefferson Farfán

El conflicto legal entre la empresaria Darinka Ramírez y el exfutbolista de la selección peruana Jefferson Farfán sumó un nuevo capítulo tras una reciente decisión del Poder Judicial. La resolución establece una asignación anticipada de alimentos para la hija de ambos mientras el proceso judicial continúa.

Poder Judicial fija pensión provisional

De acuerdo con la resolución emitida en primera instancia, las autoridades judiciales determinaron una asignación provisional de 7 mil soles mensuales. El monto deberá ser depositado en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de Darinka Ramírez, quien administrará los recursos destinados a cubrir las necesidades de la menor.

Esta medida busca garantizar la atención inmediata de los gastos relacionados con la crianza de la niña mientras el juzgado revisa los argumentos presentados por ambas partes y se determina el monto final de la pensión de alimentos.

El abogado de Ramírez, Wilmer Arica, explicó durante el programa Mesa Caliente que la demanda presentada ante el Poder Judicial solicita un monto mayor. “Como demanda de alimentos hemos solicitado una pensión de 14 mil soles a favor de la menor”, precisó el letrado.

Demanda se presentó tras intentos de conciliación

Según el abogado, la vía judicial se activó luego de que no se lograra concretar una conciliación entre las partes. Arica indicó que se programaron reuniones previas para intentar llegar a un acuerdo, pero estas no se llevaron a cabo.

“Antes de ir a la demanda solicitamos una conciliación con la otra parte, y nunca asistieron a las dos fechas programadas”, sostuvo el especialista al explicar los motivos por los que el caso llegó al Poder Judicial.

Asimismo, el letrado señaló que el cálculo presentado ante el juzgado considera el contexto económico de la familia y la documentación que respalda los gastos mensuales de la menor. De acuerdo con esta evaluación, dichos gastos superarían los 17 mil soles mensuales, cifra que fue incluida como parte de los argumentos del proceso judicial.