Cantante Ezio Oliva gana Premio Dial en España: es el primer artista peruano en lograrlo

Sin lugar a dudas el 2026 es el año de Ezio Oliva, el cantante obtuvo el Premio Dial durante la trigésima edición de esta ceremonia, realizada en la ciudad de Tenerife, España, país donde radica el artista desde hace unos meses.

El evento es organizado por Cadena Dial, una de las empresas de radiodifusión más importantes de la industria musical española. El intérprete ha trabajado muy fuerte los últimos años para consolidar su carrera en dicho país.

Entre los lanzamientos más recientes de nuestro compatriota destacan los temas “Sevilla” junto a Carlos Baute, “De Madrid al cielo” y “Mal amor”, que rápidamente se ubicaron en la preferencia del público español y Latinoamericano.

EMOCIONADO MENSAJE

Al recibir el galardón, el artista compartió muy emocionado un mensaje sobre el difícil proceso que vivió para continuar con su carrera musical, que lo llevaron a trasladarse a España con su esposa e hijas, para perseguir su "sueño".

“Gracias! ...No es fácil ser el nuevo del salón. Han sido años retadores y España es para mí la oportunidad de volver a creer en mí, en mi música, porque hace 3 años estuve a punto de dejarlo todo”, expresó.