Príncipe William condecora al actor Warwick Davis, estrella de 'Harry Potter' y 'Star Wars'

En declaraciones, el actor señaló que considera esta condecoración como un reconocimiento a su trayectoria y un honor distinto a los premios del mundo del espectáculo.

El príncipe William otorgó la distinción de la Orden del Imperio Británico al actor Warwick Davis durante una ceremonia realizada el miércoles 11 de marzo en el Castillo de Windsor. Davis, reconocido por su participación en franquicias cinematográficas como Harry Potter, Star Wars y Willow, recibió el reconocimiento por sus contribuciones al arte y por su trabajo benéfico.

Durante el acto, el príncipe de Gales se inclinó para quedar casi a la altura del actor, quien nació con displasia espondiloepifisaria congénita, una forma poco común de enanismo. Tras la ceremonia, Davis destacó el gesto del heredero al trono británico.

“Fue encantador que se agachara para ponerse a mi nivel en lugar de quedarse de pie mirándome desde arriba”, comentó el actor. El intérprete también relató parte de su conversación con el príncipe en un video difundido por el Palacio de Kensington. Según contó, William le preguntó si ya tenía una distinción similar y luego expresó su sorpresa al saber que no la había recibido antes.

RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA

Warwick Davis, de 56 años, fue incluido en diciembre pasado en la lista de Honores de Año Nuevo del rey Carlos III. En declaraciones a Times Radio, el actor señaló que considera esta condecoración como un reconocimiento a su trayectoria y un honor distinto a los premios del mundo del espectáculo.

Además de su carrera en el cine, Davis fundó en 2012 junto con su esposa Samantha Davis —fallecida en 2024— la organización Little People UK, dedicada a brindar apoyo a personas con enanismo. El actor inició su carrera a los 11 años interpretando a Wicket en la película Star Wars: Return of the Jedi. Posteriormente participó en otras producciones de la saga como The Phantom Menace, The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker.

Entre sus personajes más conocidos también se encuentra el profesor Filius Flitwick en la saga de Harry Potter, así como el papel de Lubdan en la serie de terror Leprechaun.