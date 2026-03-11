Masiel Málaga pierde el control en pleno show: “No quiero cantar, ¿qué problema hay?”

Un momento de tensión se vivió durante una presentación de la salsera Masiel Málaga, luego de que una falla técnica en uno de los instrumentos retrasara el inicio del espectáculo. La demora provocó reclamos entre algunos asistentes, lo que desencadenó una fuerte reacción de la artista frente al público.

En medio de los cuestionamientos, la cantante respondió de manera directa a uno de los asistentes que protestaba por la situación. “¿Cómo dices? No quiero cantar. ¿Qué problema hay?”, expresó la intérprete, elevando el tono del intercambio. Acto seguido, añadió: “Por personas como tú es que se ven perjudicados todos. Todo el público merece una explicación por respeto. Aprende tú también a respetar al artista”.

Falla técnica generó retraso del espectáculo

Minutos después, y con un tono más calmado, Masiel Málaga explicó que el retraso se debió a un problema técnico con el piano, cuyo cable se había roto, lo que impidió iniciar la presentación a la hora prevista.

La cantante también aclaró que existía una confusión con el horario del evento. “Sí les han informado a ustedes que nosotros estaríamos acá a las 11 de la noche. Ese no es nuestro problema. Nosotros no estábamos programados a las 11 de la noche en este local. Venimos desde Barranca, donde hemos tocado a las 10 de la noche, y estamos a tres horas de ese lugar”, sostuvo.

Denuncia agresiones contra su equipo

Durante su intervención, la salsera denunció además que algunos asistentes habrían reaccionado de manera violenta contra su equipo técnico mientras se intentaba resolver el inconveniente.

“Quiero aclarar que parte del público ha tirado hielos y botellas a todo mi personal. Señores, si les han informado que nosotros estaríamos acá a las 11 de la noche, ese no es nuestro problema. La gente cree que porque uno es artista, uno no se va a dar su lugar. No se confundan”, enfatizó.

Finalmente, el equipo técnico logró conseguir un nuevo cable para el piano, lo que permitió iniciar el espectáculo. Antes de comenzar el show, Masiel Málaga agradeció a los asistentes que decidieron esperar mientras se solucionaba el problema.