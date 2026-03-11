Alessia Rovegno habla sobre Hugo García: ¿la relación terminó por su deseo de ser padre?

La exMiss Perú y cantante Alessia Rovegno se refirió por primera vez a los motivos que habrían llevado al final de su relación con el exchico reality Hugo García, quien hoy atraviesa una nueva etapa personal al convertirse en padre por primera vez junto a la modelo venezolana Isabella Ladera.

La también influencer evitó profundizar en los detalles del rompimiento; sin embargo, dejó un mensaje claro sobre el momento que vive su expareja. “Lo único que puedo decir es que un hijo siempre va a ser una bendición y que le deseo todo lo mejor”, expresó a Amor y Fuego .

¿La maternidad fue un punto de quiebre?

Semanas atrás, en el programa América Hoy, se deslizó la posibilidad de que la relación entre Rovegno y García habría llegado a su fin debido a que la modelo no deseaba iniciar una familia en ese momento. Frente a esta versión, la cantante prefirió mantener reserva y evitar declaraciones que puedan involucrar únicamente su postura.

“Creo que no estaría bien hablar de eso si es que al final fue una relación de dos y, en todo caso, él también tendría que hablarlo, no solo yo. Así que prefiero no responder esa pregunta”, señaló ante los reporteros.

Prudencia frente al nuevo momento de su expareja

Más adelante, Alessia Rovegno reiteró que prefiere manejar el tema con discreción para no generar incomodidades en la actual etapa que atraviesa Hugo García. No obstante, dejó claro que mantiene buenos deseos hacia él.

Como se recuerda, la exMiss Perú y el exchico reality anunciaron el fin de su relación en buenos términos, destacando el cariño y respeto que aún se tienen. Mientras tanto, Hugo García vive un momento especial en su vida personal, ya que pronto se convertirá en padre por primera vez junto a su actual pareja.