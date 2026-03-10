Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana: lanzan primer teaser del especial por su 20 aniversario

El adelanto ofrece un vistazo al contenido del especial y confirma su estreno para el próximo 24 de marzo.

La plataforma Disney+ presentó el primer tráiler de Hannah Montana 20th Anniversary Special, un programa conmemorativo que celebrará las dos décadas del estreno de una de las series juveniles más populares.

El adelanto ofrece un vistazo al contenido del especial y confirma su estreno para el próximo 24 de marzo, fecha que coincide con el aniversario del debut de la producción en Disney Channel.

El avance también presenta algunos de los elementos centrales del programa, entre ellos material de archivo, recreaciones de escenarios icónicos y una conversación con la actriz y cantante Miley Cyrus, quien interpretó al personaje principal durante las cuatro temporadas de la serie.

EL UNIVERSO DE HANNA MONTANA

El tráiler adelanta varias de las secuencias que formarán parte del especial. Entre ellas destacan recreaciones del set original, así como imágenes inéditas que documentan momentos detrás de cámaras de la producción.

El especial promete revivir la nostalgia de los fanáticos y recordar el impacto cultural que tuvo Hannah Montana, una serie que se convirtió en fenómeno global durante la década de 2000.