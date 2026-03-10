Bon Jovi tendrá película biográfica: preparan filme sobre la legendaria banda de rock

Formada en 1983, Bon Jovi se convirtió con el tiempo en una de las bandas de rock más exitosas de su generación.

La icónica banda Bon Jovi llegará a la pantalla grande con una película biográfica. El estudio Universal Pictures ganó una guerra de ofertas para desarrollar un largometraje centrado en el grupo responsable de éxitos como Livin' on a Prayer, It's My Life y Bad Medicine.

El guion estará a cargo de Cody Brotter, quien también escribió el thriller sobre criptomonedas Killing Satoshi, protagonizado por Pete Davidson y Casey Affleck. Hasta el momento no se ha anunciado quién dirigirá la película ni el elenco que interpretará a los integrantes de la banda.

Además del vocalista Jon Bon Jovi, entre los miembros fundadores del grupo se encuentran el tecladista David Bryan y el baterista Tico Torres, quienes continúan formando parte de la agrupación. También integraron la banda el guitarrista Richie Sambora, que dejó el grupo en 2013, y el bajista Alec John Such, quien se retiró en 1994 y falleció en 2022.

TRAYECTORIA

Formada en 1983, Bon Jovi se convirtió con el tiempo en una de las bandas de rock más exitosas de su generación. Su trayectoria ha sido reconocida con su ingreso al Rock and Roll Hall of Fame y al Songwriters Hall of Fame.

Por ahora no se ha definido qué etapa de la historia del grupo será el eje de la película. No obstante, el medio especializado Deadline señala que el proyecto podría centrarse en los años de formación de la banda.

La producción estará a cargo de Kevin J. Walsh y Gotham Chopra, de la compañía Religion of Sports. Por parte de Universal, la directora de desarrollo de producción Jacqueline Garell supervisará el proyecto.