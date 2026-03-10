Ibai Llanos anuncia los combates de “La Velada del Año 6” con grandes regresos y nuevos participantes

El streamer español Ibai Llanos reveló la lista oficial de participantes de “La Velada del Año 6”, el evento de boxeo entre creadores de contenido más popular de internet. La nueva edición reunirá a figuras del streaming y el periodismo deportivo en un espectáculo que combinará combates sobre el ring y presentaciones musicales en vivo.

El evento se realizará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, recinto que también albergó la edición anterior. Según explicó el propio Ibai, el lugar fue elegido nuevamente por su capacidad y condiciones para organizar un show de gran magnitud que cada año reúne a miles de asistentes y millones de espectadores en línea.

Uno de los enfrentamientos más esperados será el combate estelar entre TheGrefg, quien regresa tras ganar en la última edición, y el streamer español IlloJuan, que debutará en el evento luego de meses de especulación entre sus seguidores. Otro duelo llamativo será el de los periodistas deportivos Edu Aguirre, del programa español El Chiringuito de Jugones, contra Gastón Edul, reportero argentino de ESPN.

¿QUIÉNES MÁS ESTARÁN EN LA VELADA DEL AÑO 6?

La cartelera también incluirá el enfrentamiento entre la streamer mexicana Rivers, quien vuelve al evento tras tres años de ausencia, y la creadora española Roro, participante de la edición pasada. Además, la puertorriqueña Alondrissa se medirá ante la argentina Angie Velasco, en una pelea que ha despertado gran expectativa entre los fans debido a la amistad que ambas mantienen fuera del ring.