Andrea Llosa regresa con ‘La Verdad a Prueba’: investigará dramas y mentiras en historias de la vida real

La destacada periodista Andrea Llosa vuelve a la televisión este lunes 9 de marzo, a las 07:30 p.m., con su programa ‘La Verdad a Prueba’. El espacio que ayudará a víctimas de infidelidades, traiciones o conflictos familiares.

Señala que su nuevo espacio busca descubrir la verdad en historias de la vida real, para ello usarán poligrafistas, expertos en microexpresiones, detectives, especialistas en ciberseguridad y por supuesto pruebas de ADN.

NOVEDOSOS Y AUDACES

En este nuevo espacio, el programa recurrirá a más pruebas científicas para solucionar los problemas que traten, lo que permitirá obtener resultados inobjetables solucionado así los casos que se presenten en este nuevo espacio.

Con el programa “La Verdad a Prueba” la comunicadora regresa a Panamericana Televisión después de 20 años. Ella se inició como reportera en el programa Panorama, donde realizó reportajes novedosos y muy audaces.