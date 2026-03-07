La Granja VIP: Gabriela Herrera revela estrategia que la ayudaría a mantenerse en el reality

Según comentan sus seguidores, la inclusión de la guapa Gabriela Herrera como integrante de la Granja Vip ha sido un gran acierto de la producción, pues su carisma, talento y competitividad será un gran aporte al esperado reality.

Respecto a su participación, la artista dijo que su lado más empático podría servir para establecer alianzas o resolver disputas en la convivencia. Señaló también que tiene capacidad para desenvolverse en escenarios de alta presión.

ENERGÍA Y CARISMA

No solo sus seguidores saludaron la incorporación de la cantante, bailarina y actriz, también sus compañeros de competencia, quienes subrayaron su energía y carisma. Asimismo, destacaron su experiencia en este tipo de programas.

No se olviden, el novedoso reality de Panamericana Televisión se estrena este lunes 16 de marzo a las 8:30 p.m., será conducido por los carismáticos Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. El entretenimiento con está asegurado, no se lo pierda.