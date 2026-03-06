Melissa Klug no puede salir de Maldivas por bombardeos en Dubái: "quiero irme a mi casa"

Lo que comenzó como un viaje soñado para celebrar su cumpleaños terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para Melissa Klug. La conocida figura de la farándula peruana quedó varada en Maldivas luego de que varios vuelos fueran cancelados tras los bombardeos en Dubái, en medio del conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán.

Cancelación de vuelos deja a Melissa Klug atrapada en Maldivas

Según relató la propia Melissa Klug en declaraciones al programa América Hoy, ella se encontraba en una isla del archipiélago de Las Maldivas junto a un grupo de amigas cuando se anunció el cierre de vuelos debido a la tensión en Medio Oriente.

La empresaria explicó que inicialmente viajó a Europa, donde visitó destinos turísticos como el Vaticano, la Fontana di Trevi, Venecia y Florencia, para luego continuar su recorrido hacia Maldivas. Sin embargo, el conflicto internacional provocó la cancelación de rutas aéreas que conectaban con Dubái, principal punto de tránsito para salir de la zona.

“Estoy en Maldivas con unas amigas hace una semana y ahora no podemos salir de la isla de Malé porque han bombardeado Dubái y cancelaron los vuelos. Estamos viendo hace días si reabren el espacio aéreo, pero nada”, comentó la llamada “Blanca de Chucuito”.

Desesperación por regresar al Perú

La empresaria confesó que la situación le genera angustia, ya que su principal preocupación es volver al Perú y reencontrarse con su familia. “Ya me quiero regresar a mi casa. Mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así. Han dicho que se pondrá peor. Yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos”, expresó.

Ante la incertidumbre, Klug decidió trasladarse a otra isla con más conexiones aéreas con la esperanza de encontrar una alternativa para regresar. Según explicó, actualmente solo se permite viajar a residentes de Dubái, por lo que evalúa la posibilidad de tomar una ruta diferente.

Viajeros de distintos países enfrentan la misma situación

Melissa Klug también relató que no es la única afectada por la cancelación de vuelos. En el aeropuerto ha visto a familias de diferentes países, muchas con bebés y adultos mayores, que buscan desesperadamente regresar a sus lugares de origen.

“Ya llevamos casi dos semanas y nuestro viaje era solo por cuatro días. No sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos”, contó la empresaria, quien continúa a la espera de una solución que le permita retornar al Perú.