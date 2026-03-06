Hija de Tula Rodríguez supera complicada operación: “Fue complicado, pero todo salió bien”

La exconductora y actriz Tula Rodríguez vivió una madrugada de angustia luego de que su hija Valentina ingresara por tercera vez a una operación quirúrgica por un problema en el oído. Horas después de la intervención, la figura de televisión confirmó que la cirugía fue exitosa, aunque admitió que el procedimiento presentó algunas complicaciones.

Tula Rodríguez confirma que su hija está en recuperación

Según relató la propia Tula Rodríguez, cerca de las 4:30 de la madrugada el médico encargado de la intervención se acercó para informarle sobre el resultado de la cirugía. Fue en ese momento cuando recibió la noticia de que el procedimiento había culminado de manera favorable.

“Siendo las 4:30 am, acaba de venir el doctor para decirme que todo salió bien. Fue complicado, algunos cambios por ahí, cirugía, pero todo para bien. Ay señor, te juro que ya me llegó el alma al cuerpo”, expresó la conductora visiblemente aliviada.

La exconductora también explicó que durante toda la noche decidió mantenerse en silencio, pese a los numerosos mensajes que recibió de seguidores y amigos que se mostraban preocupados por el estado de salud de su hija. Horas después, finalmente pudo verla en la sala de recuperación. “No he dormido. Qué fuerte… yo hubiera querido estar ahí, que me abran a mí para evitarle esto a mi hija, pero gracias a Dios está todo bien”, comentó.

Tula pidió oraciones para su hija antes de la cirugía

Antes de que se realizara la intervención médica, Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para contar que su hija ingresaría nuevamente al quirófano. En una emotiva publicación en Instagram, la conductora pidió a sus seguidores que la acompañaran con oraciones durante uno de los momentos más difíciles para su familia.

“Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios”, escribió la artista, quien también describió a Valentina como “una niña valiente, llena de luz”.

Tras conocerse la noticia de que la operación había concluido, las muestras de apoyo en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Usuarios y seguidores enviaron mensajes de aliento para la conductora y su hija, destacando la fortaleza de la menor y deseándole una pronta recuperación.