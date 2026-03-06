Tula Rodríguez: su hija es operada por tercera vez y conmueve con emotivo mensaje

La actriz y exconductora Tula Rodríguez conmovió a sus seguidores al revelar que su hija fue sometida a una tercera operación quirúrgica, por lo que pidió oraciones para su pronta recuperación. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad.

Emotivo mensaje

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tula Rodríguez informó que su hija ingresó nuevamente a una sala de cirugía, un momento que calificó como uno de los más difíciles de su vida. La también figura de televisión compartió fotografías junto a su engreída antes del procedimiento médico.

“Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos”, escribió la conductora, dejando ver la preocupación y la fe que mantiene frente a la intervención.

En la misma publicación, la artista resaltó la fortaleza de su hija, a quien describió como una niña con gran valentía. “No hay forma de explicar lo fuerte que es… es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien”, agregó.

Seguidores envían mensajes de apoyo y oraciones

Tras el anuncio, los seguidores de Tula Rodríguez reaccionaron de inmediato en redes sociales, enviando mensajes de aliento y esperanza para la recuperación de la menor. La actriz pidió a su comunidad digital acompañarla en este momento con una oración.

“Si quieren acompañarnos con una oración por mi Vale, se los agradecería de corazón. Me haría sentir muy acompañada en este momento”, escribió la exconductora, quien atraviesa horas de espera mientras su hija se recupera del procedimiento.

En los comentarios, usuarios expresaron su apoyo con mensajes como: “Todo saldrá bien, Dios la cuida”, “Amén, mucha fe” y “Dios está con tu Valentina”. Las muestras de cariño hacia Tula Rodríguez y su hija continúan multiplicándose en redes sociales mientras el público sigue atento a la evolución de la menor.