Maricielo Effio confiesa sentirse sola en EE. UU. y rompe en llanto en redes

La actriz y bailarina peruana Maricielo Effio reapareció en redes sociales tras compartir un video en TikTok desde Estados Unidos en el que confesó sentirse sola, motivo por el que se le observa llorando mientras se dirige a sus seguidores.

La recordada “Paquita peruana” explicó que atraviesa un momento difícil lejos de su país y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas semanas. “Solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión más completa de mí. Lo prometo, los quiero”, escribió en unas hojas que mostró en el video.

La también exactriz de De vuelta al barrio se encuentra radicando en Miami desde hace dos años con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades en el ámbito artístico. No obstante, todo indicaría que aún no ha logrado consolidarse en ese mercado.

Según comentarios de usuarios en redes sociales, por el uniforme que mostró en otro video, Effio estaría trabajando actualmente como supervisora de limpieza. Pese a ello, dejó en claro que no piensa rendirse ni regresar al Perú por ahora, pues mantiene su objetivo de abrirse camino en el extranjero.

Días atrás, la artista incluso pidió ayuda a sus seguidores para viralizar un hashtag con el que buscaba postular como jurado del programa Yo Soy.

REACCIONES

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos la criticaron por mostrar su vulnerabilidad en redes, otros destacaron su valentía y le enviaron mensajes de apoyo. Comentarios como “Todo estará bien”, “Se llama depresión” o “Eres una mujer fuerte, ya llegarán mejores momentos” se multiplicaron en la plataforma.