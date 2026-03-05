Britney Spears fue arrestada y liberada por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el condado de Ventura, en California, bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, según reportaron diversos medios estadounidenses.

La artista de 44 años fue detenida por agentes de la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 p.m. en la zona de Moorpark. Tras su arresto, Spears fue trasladada y registrada en la madrugada del jueves cerca de las 3:00 a.m., siendo liberada poco después de las 6:00 a.m.

Próximos pasos legales y reacción de cantante

De acuerdo con los registros oficiales, Spears deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo para enfrentar el proceso correspondiente. Tras conocerse la noticia, la cantante desactivó su perfil de Instagram, lo que generó especulaciones entre seguidores y medios de entretenimiento.

Contexto personal y antecedentes

El arresto ocurre en un periodo en que la vida personal de la popular 'Princesa del Pop' ha estado constantemente bajo atención mediática desde que recuperó el control de su vida y patrimonio tras el fin de su tutela legal en 2021.

Este no es el primer episodio relacionado con la artista, quien en 2007 enfrentó cargos por choque y fuga y conducir sin licencia válida en California. En octubre de 2025, medios británicos difundieron un video donde se observaba a la cantante salir de un restaurante y abordar su automóvil en medio de críticas por su forma de conducir, situación que ella negó en ese momento asegurando que podría tratarse de una "doble".