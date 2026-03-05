Monserrat Seminario acusa a Melcochita de "cochino" y ludópata

El conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario sumó un nuevo capítulo mediático luego de que la piurana revelara detalles de su relación de más de 16 años con el reconocido humorista peruano. Durante una entrevista, Seminario acusó al artista de tener problemas con el juego, de exigirle dinero para regresar a casa y lanzó duras críticas sobre su convivencia.

Acusaciones de ludopatía y pérdidas en casinos

En una entrevista con Magaly Medina, Monserrat Seminario afirmó que el sonero tendría una larga relación con los juegos de casino y las tragamonedas, a los que calificó como un problema recurrente en su matrimonio. “Él es ludópata. ¿Tragamonedas? Uffff, hace muchos años”, aseguró la piurana frente a cámaras.

Según su versión, las pérdidas económicas habrían sido constantes y en algunos casos significativas. “Él ha perdido de tres mil a cinco mil soles”, sostuvo, al detallar que en varias ocasiones era ella quien terminaba entregándole dinero para que acudiera a jugar. Además, señaló que durante la relación asumió la administración de los ingresos provenientes de los shows del artista.

La aún esposa de Melcochita también afirmó que durante los años de convivencia debieron enfrentar préstamos y diversas deudas familiares. “Desde el día que comencé con él hasta el año pasado en diciembre son 16 años que he pagado varios préstamos”, relató, al explicar que los gastos incluían viajes y obligaciones financieras acumuladas con el paso del tiempo.

Chats revelados y polémicas declaraciones

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando el programa difundió chats privados que, según Seminario, intercambió con el humorista luego de que este abandonara la casa familiar. En los mensajes, el artista supuestamente le habría pedido S/15 mil para regresar al hogar.

“Hoy voy a ir cuando me des la plata, pídele prestado a tu mamá como la vez pasada”, se lee en uno de los textos mostrados en televisión. Ante ese pedido, Monserrat respondió que no tenía cómo conseguir ese dinero, situación que calificó como un intento de presión.

En otro momento, hizo declaraciones íntimas de su relación: “Él es cochino. Hasta para tener, ya sabes qué, tenía que lavarle”, afirmó la piurana sin rodeos, generando gran repercusión en redes sociales.

Las revelaciones llegan después de que el propio Melcochita anunciara el fin de su matrimonio de 17 años y acusara a Monserrat Seminario de haber gastado parte de sus ahorros, lo que mantiene a la pareja en el centro de la polémica dentro de la farándula peruana.