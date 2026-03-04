Ana Paula Consorte confirma ruptura con Paolo Guerrero: "No estamos juntos desde hace un tiempo"

En un adelanto del programa Mesa Caliente, la modelo brasileña confirmó a través de un chat que ya no mantiene una relación con el delantero de Alianza Lima.

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero vuelve a ocupar titulares en el mundo del espectáculo. En un adelanto del programa Mesa Caliente, de Panamericana Televisión, la modelo brasileña confirmó a través de un chat que ya no mantiene una relación con el delantero de Alianza Lima y que ambos han decidido tomar caminos separados por el bienestar propio y el de sus hijos.

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener”, señala el mensaje difundido en el avance del programa.

El anuncio pone fin a meses de rumores, distanciamientos y postergaciones en una relación que, hasta noviembre de 2025, incluía planes de boda y el deseo público de ampliar la familia.

Una relación marcada por altibajos

Desde el inicio, la relación entre Consorte y Guerrero estuvo rodeada de exposición mediática. A lo largo del tiempo protagonizaron rupturas, reconciliaciones y mensajes enigmáticos en redes sociales que alimentaron rumores de crisis.

La brasileña también compartió detalles sobre la dinámica familiar, señalando que el futbolista es reservado y algo “engreído”. Asimismo, contó que su relación con la madre del jugador, Doña Peta, atravesó un proceso de adaptación inicial por la barrera del idioma, pero que con el tiempo se volvió cercana y cordial.

Incluso la propuesta de matrimonio fue, según relató, poco convencional. “Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: ‘ya, entonces ahora’. Y le dije: ‘entonces de rodillas’”, recordó.