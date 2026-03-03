'Game of Thrones' tendrá su película: esto es lo que se sabe del proyecto

Warner Bros confirmó el desarrollo de una película basada en el universo creado por George R. R. Martin.

La franquicia de Game of Thrones dará el salto oficial a la pantalla grande. Warner Bros confirmó el desarrollo de una película basada en el universo creado por George R. R. Martin, con guion a cargo de Beau Willimon, reconocido por su trabajo en Andor y House of Cards.

Será la primera vez que la historia de Westeros llegue al cine. El largometraje se enfocará en Aegon I Targaryen, conocido como “Aegon el Conquistador”, quien unificó los Siete Reinos siglos antes de los eventos narrados en la serie original.

El guion ya fue entregado al estudio, aunque todavía no se ha confirmado director ni elenco. En la industria, el proyecto es visto como una superproducción de gran escala, comparable al estilo épico de Dune dirigida por Denis Villeneuve.

Un proyecto en pausa por la fusión

El desarrollo del filme coincide con las negociaciones para la fusión entre Warner Bros y Paramount Skydance, situación que mantiene el futuro del proyecto en evaluación. La nueva administración podría redefinir prioridades y decidir qué títulos continúan en producción.

No obstante, la franquicia de Juego de Tronos sigue siendo uno de los activos más valiosos para ambas compañías. El CEO de Paramount Pictures, David Ellison, ha manifestado su intención de aumentar el número de estrenos anuales, lo que podría favorecer grandes sagas cinematográficas.

Competencia interna en HBO

Mientras la película avanza en el ámbito cinematográfico, HBO también trabaja en una versión propia sobre Aegon I. En este caso, Mattson Tomlin desarrolla el tratamiento para una posible serie, con participación directa de Martin.

Ambos proyectos buscan capitalizar el renovado interés por Westeros, impulsado por los spin-offs House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms. La primera estrenará próximamente su tercera temporada, mientras que la segunda culminó con éxito su primera entrega.

Emitida entre 2011 y 2019, Game of Thrones se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión contemporánea, con ocho temporadas y múltiples premios Emmy. Ahora, con la figura de Aegon el Conquistador como eje central, la franquicia busca explorar los orígenes del Trono de Hierro y la dinastía Targaryen en la gran pantalla, consolidando a Westeros como uno de los universos de ficción más rentables y vigentes de la industria audiovisual.