Pone fin a polémica: Isabella Ladera confirma cuántos meses tiene de embarazo

La modelo Isabella Ladera decidió poner fin a los rumores sobre su embarazo con el exchico reality Hugo García, luego de confirmar públicamente que se encuentra en la semana 20 de gestación, revelación que realizó mediante una publicación en sus redes sociales y que generó gran repercusión entre sus seguidores.

Revelan etapa del embarazo y emocionan a seguidores

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ladera compartió una fotografía mostrando su vientre acompañado del mensaje: “Semana 20 bebé de mi alma”, aclarando así las dudas que circulaban en redes sociales sobre el avance de su embarazo. La publicación confirmó que la pareja espera su primer hijo juntos y atraviesa la mitad del proceso de gestación.

El anuncio fue respaldado por Hugo García, quien reposteó la imagen y expresó su emoción con un mensaje cariñoso dirigido a la futura madre. Las reacciones no tardaron en llegar y miles de usuarios enviaron mensajes de felicitación, destacando la estabilidad y complicidad que ambos proyectan en esta nueva etapa familiar.

Ladera responde a polémico challenge viral

La confirmación llega semanas después de que el embarazo estuviera rodeado de especulaciones y comentarios en plataformas digitales, incluyendo el viral challenge denominado “pa hvn Hugo García”, tendencia que cuestionaba la paternidad del exchico reality y generó polémica en redes sociales.

Frente a esta situación, Isabella Ladera respondió de manera directa a través de Instagram, señalando que este tipo de contenidos no se justifican y responden únicamente a la búsqueda de visualizaciones. “La gente hace lo que sea por números y vistas, sin importar a quién puedan afectar”, expresó la modelo, lamentando la difusión de mensajes cargados de odio y morbo que —según indicó— impactan también en su entorno familiar.