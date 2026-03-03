Christian Cueva revela que quiere casarse con Pamela Franco: “Es el amor de mi vida”

El futbolista peruano Christian Cueva sorprendió al confirmar que desea casarse con la cantante Pamela Franco, a quien definió como el gran amor de su vida y la persona con la que proyecta su futuro sentimental, según declaró durante una entrevista.

Cueva oficializa sus planes de boda

Durante la conversación televisiva, el mediocampista aseguró que su relación con la intérprete de cumbia marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. “Es el amor de mi vida y quiero todo con ella”, expresó el jugador, destacando que Franco se convirtió en su principal apoyo en momentos difíciles de su carrera.

Cueva señaló que la cantante fue fundamental para recuperar su equilibrio emocional y reenfocar sus objetivos. Según explicó, la relación le permitió reencontrarse consigo mismo y plantearse nuevos proyectos, incluyendo la posibilidad de formalizar su vínculo sentimental mediante el matrimonio.

El obstáculo legal: su vínculo con Pamela López

El anuncio cobra especial relevancia debido a que el futbolista aún mantiene un matrimonio legal con Pamela López, situación que actualmente impide concretar los planes de boda con Franco. El propio deportista reconoció la complejidad del escenario familiar, aunque reiteró su intención de avanzar hacia una nueva etapa junto a su actual pareja.

Las declaraciones de Christian Cueva generaron amplia repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia. Fotografías compartidas por la pareja, como recientes imágenes juntos durante un viaje, reforzaron la percepción de estabilidad que ambos buscan transmitir mientras avanzan los procesos legales necesarios para oficializar su unión.