Suheyn Cipriani confirma reconciliación con Macarius y aclara rumores de infidelidad

La conductora y exreina de belleza Suheyn Cipriani confirmó públicamente su reconciliación con el streamer arequipeño Diego Aguilar, conocido en redes como Macarius, durante una reciente emisión en vivo del programa Esto sí es amor, poniendo fin a semanas de rumores sobre su situación sentimental.

Reconciliación bajo el foco mediático

El anuncio se produjo luego de que videos y fotografías de la pareja caminando juntos en Arequipa circularan masivamente en plataformas como TikTok e Instagram, generando especulación entre seguidores y medios de espectáculos. Frente a ello, Cipriani decidió pronunciarse directamente y confirmar que ambos optaron por darse una nueva oportunidad sentimental.

Durante su intervención, la conductora fue enfática al señalar que la ruptura previa no estuvo relacionada con conflictos graves. “Diego y yo hemos decidido retomar nuestra relación”, expresó, aclarando además que nunca existieron faltas de respeto ni episodios de infidelidad, versiones que habían circulado ampliamente en el entorno digital.

Las razones detrás del distanciamiento

Según explicó Cipriani, las dificultades surgieron principalmente por la presión mediática y los retos de mantener una relación expuesta constantemente al escrutinio público. La modelo sostuvo que la distancia geográfica y las opiniones externas influyeron en el alejamiento temporal, aunque ambos mantuvieron el respeto mutuo durante ese periodo.

Por su parte, Macarius había optado semanas atrás por guardar silencio y evitar declaraciones públicas para proteger la tranquilidad de la conductora ante los comentarios en redes sociales. La confirmación de la reconciliación reavivó el interés del público y consolidó a la pareja como una de las relaciones más comentadas de la farándula peruana, especialmente tras la difusión de imágenes y comentarios en plataformas especializadas como Instarándula.