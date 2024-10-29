¿Cuándo se estrena Scary Movie 6? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Tras varios años lejos de los cines, la popular saga de comedia y terror, Scary Movie, vuelve con una sexta entrega que ya despierta curiosidad entre los seguidores. Aunque el proyecto está confirmado para 2026, la expectativa gira en torno a los detalles de su lanzamiento oficial.

Según información difundida por medios especializados, el estreno estaría programado para el 12 de junio de 2026. La cinta promete recuperar el estilo irreverente que caracterizó a la franquicia desde su primera película en los años 2000.

VUELVEN LOS ACTORES ORIGINALES

En esta nueva entrega regresan rostros emblemáticos como Anna Faris y Regina Hall, quienes dieron vida a personajes icónicos en las primeras películas. También se suman nuevas figuras de la comedia estadounidense, aunque la producción aún guarda algunas sorpresas sobre el elenco completo.

La película volverá a apostar por la parodia de los filmes de terror más recientes, mezclando sátira, humor absurdo y referencias a la cultura pop actual. El rodaje ya culminó y actualmente se encuentra en etapa de postproducción.

Con la difusión de sus primeros avances, la expectativa continúa creciendo. Scary Movie 6 busca conquistar tanto a los fans originales como a una nueva generación que disfruta de las comedias cargadas de ironía y exageración.