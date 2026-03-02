Jason Mraz llega a Lima con más de 20 años de éxitos

La cuenta regresiva ya empezó. Jason Mraz vendrá a Perú este 12 de marzo para presentarse en el Domo Costa 21 en una de las noches más esperadas del año.

El ganador de múltiples premios Grammy celebrará más de 20 años de carrera con un show cargado de buena energía, conexión y esas canciones que se han convertido en banda sonora de miles de historias.

“I’m Yours”, “I Won’t Give Up” y “I Feel Like Dancing” serán parte de un repertorio que recorrerá distintas etapas de su trayectoria, en un espectáculo con banda completa y una vibra íntima pero poderosa, fiel al estilo que lo ha convertido en una de las figuras más queridas del pop internacional.

DERROCHE DE TALENTO PERUANO

La noche arrancará con talento peruano. FABIAN será el encargado de abrir el concierto. Hijo del reconocido cantautor Gianmarco y actualmente radicado en Miami, el joven artista viene construyendo su propio camino dentro del pop latino. Con una propuesta fresca, honesta y generacional, y tras el lanzamiento de su álbum NIÑO BUENO (2025), se perfila como una de las nuevas voces a seguir.

El 12 de marzo, el Domo Costa 21 será el punto de encuentro entre la experiencia de una estrella global y la proyección de un talento peruano que comienza a escribir su propia historia.

Una noche para cantar, sentir y dejarse llevar.