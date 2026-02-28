Los Mirlos & Bomba Estéreo estrenan el videoclip de “Eres Mentiroso”

Los Mirlos y Bomba Estéreo presentan oficialmente el videoclip de “Eres Mentiroso”, una poderosa reimaginación que une la selva amazónica peruana y el Caribe colombiano en un mismo pulso musical. El sencillo, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales, suma ahora una pieza audiovisual que expande su universo sonoro y cultural.

“Eres Mentiroso”, uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio mirlista, cobra nueva vida en esta colaboración que respeta su esencia hipnótica —marcada por guitarras eléctricas envolventes y cadencias selváticas— e incorpora la sensibilidad contemporánea de Bomba Estéreo, con texturas electrónicas y una atmósfera vibrante.

El videoclip fue grabado en Sweat Records, icónica tienda de vinilos ubicada en el corazón de Little Haiti, en Miami. Este espacio emblemático, reconocido por su conexión con la cultura independiente y la música alternativa, aporta un contexto simbólico al proyecto: un punto de encuentro entre tradición, migración y sonido global.

VIGENCIA DE LA CUMBIA

Más que una colaboración puntual, este lanzamiento reafirma la vigencia de la cumbia como lenguaje cultural compartido y abre el camino a THE WORLD MEETS LOS MIRLOS, un proyecto que invita a artistas internacionales a dialogar con el legado de la histórica agrupación peruana.

Con este estreno audiovisual, Los Mirlos y Bomba Estéreo consolidan un puente generacional y geográfico que demuestra que el pulso amazónico continúa resonando con fuerza en la escena global.