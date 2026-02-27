Gorillaz confirma su primer concierto en Lima con la gira mundial “The Mountain Tour 2026”

La escena musical en Lima suma un anuncio histórico. Gorillaz, la influyente banda virtual creada por Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett, confirmó oficialmente su debut en Perú con un espectáculo que promete fusionar música, animación y tecnología en una experiencia única.

Gorillaz traerá a Lima su nuevo álbum “The Mountain”

Como parte de su gira The Mountain Tour 2026, la agrupación británica presentará en vivo su más reciente producción discográfica The Mountain, lanzada oficialmente el 27 de febrero. El tour incluye varias ciudades de Latinoamérica como Colombia, Paraguay y Chile, consolidando el regreso de la banda a los grandes escenarios internacionales.

El concierto promete un formato visual e inmersivo característico de Gorillaz, donde la puesta en escena combina animaciones digitales, performance en vivo y una propuesta sonora innovadora que ha convertido al proyecto en uno de los más influyentes del pop alternativo y la música electrónica mundial.

Fecha, entradas y detalles del esperado concierto

El esperado concierto de Gorillaz en Lima se realizará el lunes 23 de noviembre en el Arena 1 de la Costa Verde, recinto que albergará a miles de fanáticos que podrán disfrutar clásicos como Clint Eastwood, Feel Good Inc., On Melancholy Hill y DARE, entre otros éxitos que marcaron generaciones.

La preventa exclusiva de entradas con tarjetas Interbank se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo a través de la plataforma Ticketmaster, mientras que la venta general iniciará el 7 de marzo con todos los medios de pago disponibles. El recinto contará con estacionamiento limitado, por lo que los organizadores recomendaron asistir con anticipación para facilitar el acceso al evento musical más esperado por los seguidores de Gorillaz en Perú.