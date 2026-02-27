Netflix se retira de la compra de Warner Bros. Discovery tras nueva oferta de Paramount

Un inesperado giro sacudió la industria del streaming. Netflix confirmó su retiro del proceso de adquisición del negocio de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery, despejando el camino para que Paramount avance en una de las fusiones más grandes del entretenimiento moderno.

Paramount toma ventaja tras retiro de Netflix

La decisión se produjo luego de que la junta directiva de Warner Bros. Discovery considerara superior la propuesta presentada por Paramount Skydance, que ofreció 31 dólares por acción para adquirir la compañía completa. Warner otorgó a Netflix un plazo para mejorar su oferta; sin embargo, la plataforma respondió en menos de dos horas rechazando elevar el monto al considerar que la operación ya no era “financieramente atractiva”.

Los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, señalaron que la compra nunca fue una necesidad estratégica absoluta para la empresa. Mientras Netflix buscaba únicamente el negocio de estudios y streaming, Paramount apuesta por adquirir todo el conglomerado, incluyendo HBO Max, CNN y el histórico catálogo cinematográfico de Warner.

Fusión podría transformar el mercado del streaming

De concretarse la operación, Paramount uniría bajo un mismo grupo marcas icónicas como Harry Potter, Superman, Barbie y series exitosas como Succession y The White Lotus, junto con franquicias propias como Top Gun, Titanic y El Padrino, además de cadenas como CBS, MTV, Nickelodeon y la plataforma Paramount+.

El posible acuerdo, valorado en más de 111 mil millones de dólares incluyendo deuda, aún deberá superar revisiones regulatorias y evaluaciones antimonopolio en Estados Unidos y otros mercados. Analistas advierten que la fusión podría concentrar aún más el poder mediático global, mientras que en Wall Street la salida de Netflix fue bien recibida, impulsando sus acciones y reforzando su estrategia enfocada en crecimiento orgánico y producción de contenido propio dentro del competitivo mercado del streaming internacional.