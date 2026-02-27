¿Confirman su romance? Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprenden con tierno abrazo en concierto

Lo que parecía ser solo el cierre de un exitoso concierto terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espectáculo y la farándula peruana. Alejandro Sanz y Stephanie Cayo captaron toda la atención tras una inesperada aparición que dejó al público limeño lleno de interrogantes.

Abrazo en el escenario desató euforia del público

El hecho ocurrió la noche del 26 de febrero durante el segundo y último concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima, mientras interpretaba su emblemática canción “Corazón Partío”. En medio del show, el artista español se acercó a Stephanie Cayo, quien observaba la presentación desde el escenario, y la abrazó frente a miles de asistentes.

Aunque el cantante intentó presentarla ante el público, la actriz optó por mantenerse en un segundo plano y regresar tras bambalinas. Sin embargo, el momento fue suficiente para generar ovaciones y una inmediata reacción de los asistentes, quienes registraron la escena en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Salida tomados de la mano alimenta versiones de romance

La sorpresa continuó cuando, al finalizar la canción, Alejandro Sanz tomó de la mano a Stephanie Cayo y ambos abandonaron juntos el escenario, gesto que muchos fanáticos interpretaron como una posible confirmación de su vínculo sentimental. La actriz ha acompañado al cantante en varias fechas de su gira sudamericana, incluyendo presentaciones en Colombia y Ecuador.

Durante su estadía en Lima, el intérprete publicó en redes sociales el mensaje “Nada me va a quitar este amor que siento”, frase que incrementó las especulaciones sobre su situación personal. Aunque ninguno de los artistas ha confirmado oficialmente una relación, su cercanía constante y la aparición conjunta en el cierre del concierto han convertido el episodio en uno de los temas más comentados del entretenimiento peruano y la gira “¿Y ahora qué?” en la capital.