“Pelé fuera del campo era mejor que dentro”: presentan libro sobre el lado más íntimo del astro brasileño

“Quiero mostrar que Pelé fuera del campo era mejor que dentro”, con esa frase, José Fornos Rodrigues, conocido como “Pepito”, presenta Pelé, O legado desconhecido, una obra en la que revela el lado más íntimo y humano del astro brasileño, fallecido el 29 de diciembre de 2022 a causa de un cáncer de colon. El libro, escrito desde la “saudade” y tras la insistencia de su familia, será lanzado en Santos, ciudad símbolo en la vida del eterno ‘10’ y sede del club que lo catapultó a la gloria, el Santos Futebol Clube.

Más que un ídolo, un amigo

Pepito, de 82 años, fue durante más de medio siglo la mano derecha del exdelantero. Se conocieron en 1962, cuando él integraba un grupo musical y el joven Edson Arantes do Nascimento ya era una estrella mundial. La relación se consolidó cuando comenzó a trabajar en la aerolínea Varig, que pasó a encargarse de la logística de los viajes del Santos gracias a su mediación.

Años después, Pelé lo invitó formalmente a convertirse en su agente. “Le decía lo que necesitaba oír y no lo que le gustaba oír”, recuerda. Según relata, fuera de los reflectores el ídolo era simplemente Edson: un hombre humilde, de origen sencillo, que evitaba guardaespaldas porque aseguraba que ya tenía dos: “Dios delante y Jesús detrás”.

El personaje y la persona

En el libro, Pepito sostiene que Pelé “interpretaba” al personaje público. “Cuando se apagaba la cámara, volvía a ser Edson”, afirma. Describe a un hombre terco —“el mayor terco del mundo”, bromea—, como cuando decidió criar cerdos en una hacienda y sufrió pérdidas considerables.

También recuerda su sensibilidad ante la pobreza, su pasión por la música y el fútbol, y la buena relación que mantenía en la intimidad con Diego Maradona, pese a la histórica rivalidad que se alimentó desde el exterior.

Uno de los capítulos más delicados aborda el racismo que sufrió el exfutbolista. A diferencia de figuras actuales como Vinícius Júnior, Pelé optaba por no confrontar públicamente los insultos. Pepito acompañó al exfutbolista hasta sus últimos días. Revela que sufrió en silencio, especialmente por los problemas de movilidad que minaron su ánimo y por la muerte de su hermano menor en 2020.

Hoy, asegura, el legado de Pelé permanece vigente. La gestión de su marca pasó recientemente a manos del entorno empresarial vinculado a Neymar, y Pepito confía en que esta nueva etapa fortalecerá aún más la imagen del considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.