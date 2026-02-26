Dragon Ball celebra su 40 aniversario y confirman nueva saga tras la muerte de Akira Toriyama

Este jueves, Dragon Ball cumple 40 años desde la emisión de su primera adaptación animada y lo hace con un anuncio que ha sacudido a millones de fans en el mundo. Tras casi dos años de incertidumbre por la muerte de Akira Toriyama en 2024, la franquicia confirmó su regreso con una nueva etapa de Dragon Ball Super y un videojuego inédito, reactivando así uno de los universos más rentables e influyentes del anime.

El regreso de “Dragon Ball Super” y nuevas apuestas

Entre las novedades destaca una reinvención mejorada de Dragon Ball Super: Beerus, así como el anuncio de una nueva temporada titulada Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, que adaptará el arco de Moro del manga. Este tramo narrativo fue desarrollado con mayor libertad creativa por Toyotaro, discípulo directo de Toriyama, lo que ha generado altas expectativas entre los seguidores de la saga.

Los anuncios fueron celebrados durante el denominado “Festival Genkidama”, un macroevento realizado en Japón, donde también se reveló el videojuego Dragon Ball: Age 1000, que incluiría un personaje diseñado por el propio Toriyama antes de su fallecimiento. De manera extraoficial, se especula que el título correspondería a la esperada secuela Xenoverse 3, reforzando el impulso comercial y creativo de la marca.

La batalla por los derechos y el legado global

El prolongado silencio que mantuvo en vilo a los fanáticos estuvo vinculado a la disputa por los derechos entre Capsule Corporation Tokyo —empresa creada para gestionar la obra del mangaka—, Toei Animation y Shueisha, propietaria de las revistas donde se publicaron los mangas originales. Los recientes anuncios evidencian que las compañías habrían alcanzado un entendimiento para continuar explotando una franquicia que ha marcado generaciones.

El impacto cultural de Dragon Ball resulta difícil de dimensionar. Desde su emisión original entre 1986 y 1989, la historia de Son Goku —inspirada libremente en la novela china Viaje al Oeste— se convirtió en un fenómeno global. Prueba de su trascendencia fue el reconocimiento otorgado en 2025 a Masako Nozawa, voz histórica de Goku, como Persona de Mérito Cultural en Japón, un homenaje que refleja la vigencia de una obra que, cuatro décadas después, sigue resucitando con fuerza renovada.