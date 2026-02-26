Melcochita acusa a Monserrat de gritar a sus hijas: “Las tenía traumatizadas”

En medio del escándalo por una presunta infidelidad, Melcochita rompió su silencio y lanzó graves acusaciones contra su pareja, Monserrat Seminario, durante una entrevista televisiva. Luego de que se viralizara un video donde la joven aparece besando a un amigo cercano del humorista, el artista decidió responder públicamente y negó maltrato verbal o psicológico, como se le señaló anteriormente.

Niega maltrato y responde a Mónica Cabrejos

Durante el enlace con el programa conducido por Magaly Medina, Mónica Cabrejos recordó una conversación privada que habría sostenido con Seminario hace tres años, en la que ella le habría confesado ser víctima de celos y maltrato verbal por parte del cómico. Frente a ello, Pablo Villanueva fue enfático y negó cualquier tipo de violencia y aseguró que jamás ejerció agresión física ni psicológica.

“Si yo fuera celoso no viajaría solo”, sostuvo el artista, quien además afirmó que siempre compartió viajes y experiencias con su pareja, incluso en Europa. Sus hijas, Susan y Yesenia Villanueva, también participaron en la transmisión y defendieron a su padre, señalando que, debido a su avanzada edad, le resulta imposible ejercer violencia física.

“Ella gritaba en la casa”, afirma el cómico

En un giro inesperado, Melcochita acusó a Monserrat Seminario de ser la persona violenta en el hogar, asegurando que “gritaba en la casa” y que sus hijas estaban “traumatizadas”. Según relató, la madre de las menores les imponía órdenes a gritos y llegó incluso a retirarles el profesor de piano que él mismo había contratado.

Las declaraciones del sonero han generado fuerte repercusión en el mundo del espectáculo peruano, donde el caso de Melcochita y Monserrat Seminario se ha convertido en uno de los temas más comentados. La polémica continúa abierta mientras el público espera nuevas respuestas sobre las acusaciones cruzadas y el futuro de la relación.