Blackpink hace historia: se convierte en el primer artista en alcanzar 100 millones de suscriptores en YouTube

Logran récord. El grupo femenino de K-pop Blackpink alcanzó los 100 millones de suscriptores en YouTube el último viernes, convirtiéndose en el primer canal oficial de un artista en lograr este hito a nivel mundial.

La plataforma global de videos y YG Entertainment, agencia del grupo, confirmaron que la marca se alcanzó alrededor de las 7:00 p.m., aproximadamente nueve años y ocho meses después del lanzamiento de su canal en junio de 2016, que actualmente alberga 648 videos. YouTube entregó a las artistas un premio personalizado Red Diamond Creator Award para celebrar el logro.

"La poderosa y dinámica fuerza femenina que es BLACKPINK ha obtenido reconocimiento internacional en YouTube con sus megaéxitos y enérgicas actuaciones", señaló la plataforma en su blog oficial, destacando que "el grupo ha elevado continuamente el listón en YouTube, pionero en nuevas formas de conectar con sus fans". El cuarteto se convirtió en julio de 2020 en el primer artista de habla no inglesa en ubicarse entre los cinco primeros lugares con más suscriptores, y desde septiembre de 2021 mantiene el primer lugar mundial, superando a estrellas como Ariana Grande, Eminem, Ed Sheeran y Justin Bieber.

Integrantes agradecen a fans

Jennie, una de las integrantes, expresó en el canal que quieren "agradecer sinceramente a todos los que siempre han mostrado interés en nuestra música y nos han apoyado con tanto amor", añadiendo que están especialmente felices de haber alcanzado el récord junto con los "Blinks", su dedicada base global de fans.

Rosé calificó el hito como "especialmente significativo", mientras que Lisa agradeció particularmente a los fans por "vernos, escucharnos y crecer con nosotras en cada paso del camino", asegurando que no estarían en esa posición sin su apoyo.

Cifras récord y expectativa por nuevo lanzamiento

El canal de Blackpink cuenta con 50 videos que superan los 100 millones de visualizaciones, y nueve de ellos, incluyendo "Ddu-du Ddu-du" y "Kill This Love", han superado los 1.000 millones. El total de vistas del canal ha superado los 41.100 millones, y Guinness World Records reconoce al grupo como la banda más vista en YouTube.

Solo en el último año, el canal acumuló más de 3.300 millones de visualizaciones, impulsado por la expectativa previa al lanzamiento de su tercer álbum "Deadline", previsto para el viernes. Desde el anuncio del 15 de enero, el canal ha ganado aproximadamente 10 mil nuevos suscriptores por día.