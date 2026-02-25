Shakira, Mariah Carey y Oasis encabezan nominaciones al Salón de la Fama del Rock 2026

El Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 sorprendió con una de las listas de nominados más amplias y diversas de los últimos años, encabezada por Shakira, Mariah Carey, Oasis y Lauryn Hill, junto a figuras consagradas como Phil Collins y Pink. La selección evidencia la transformación del concepto de rock y su influencia en distintos géneros musicales, así como su impacto cultural a nivel global.

Lista diversa que redefine el concepto de rock

La Fundación del Rock & Roll Hall of Fame informó que los artistas seleccionados serán anunciados en abril, mientras que la ceremonia oficial se realizará en otoño. Según su presidente, John Sykes, la lista busca reconocer los sonidos cambiantes del rock y su influencia continua en la cultura juvenil, reflejando cómo el género ha evolucionado más allá de sus fronteras tradicionales.

Para ser considerados en la votación, los candidatos debían haber publicado su primer sencillo o álbum en 2001 o antes. Diez artistas, entre ellos Shakira, Phil Collins, Pink y Lauryn Hill, aparecen por primera vez en la lista pese a cumplir los requisitos desde hace años, lo que marca un cambio en los criterios de selección de la institución.

Reacciones, polémicas y posibles momentos históricos

Las nominaciones también reavivaron debates sobre la legitimidad del Salón de la Fama. En años anteriores, músicos como Bruce Dickinson cuestionaron la credibilidad del jurado, mientras que Liam Gallagher ironizó sobre su posible ingreso, comparándolo con ser incluido en el Salón de la Fama del rap. Sin embargo, el propio Gallagher reconoció que asistiría a la ceremonia si finalmente fuera elegido.

Entre los artistas con posibilidades de ingresar figuran Jeff Buckley, Billy Idol, Iron Maiden, INXS, Sade, Wu-Tang Clan y The Black Crowes. La gala podría incluir momentos especiales, como una eventual reunión de Joy Division/New Order con el bajista Peter Hook. El Salón del Rock, con sede en Cleveland y fundado en 1983, se mantiene como una de las instituciones más influyentes en la preservación del legado de la música popular.