Cae cuenta de Miss Universo y organización reaparece en medio de rumores de venta

La cuenta oficial de Miss Universo en Instagram reapareció este miércoles tras permanecer fuera de línea durante una semana, situación que desató especulaciones sobre un posible cambio de dueños del certamen. La desaparición coincidió con la inactividad de los perfiles del copropietario Raúl Rocha y de la actual reina Fátima Bosch, lo que alimentó rumores entre seguidores y medios internacionales.

Desaparición de cuentas y respuesta del certamen

La ausencia del perfil oficial del concurso generó inquietud en redes sociales, donde usuarios comenzaron a preguntarse si la organización atravesaba cambios internos o problemas administrativos. Tras su reaparición, la cuenta respondió a un comentario negando cualquier venta del certamen y sostuvo que Miss Universo continúa con el mismo liderazgo, visión y estructura organizativa.

Los perfiles de Rocha y Bosch también volvieron a estar disponibles días después sin emitir comunicados formales, lo que mantuvo la incertidumbre entre los seguidores del concurso. El episodio se produce en un contexto de fuerte presencia digital del certamen, cuya actividad en redes sociales es clave para su promoción internacional.

Rumores previos y problemas judiciales rodean al concurso

La polémica no es nueva. A inicios de 2026 surgieron versiones sobre una posible venta del concurso luego de que el empresario filipino Chavit Singson manifestara públicamente su interés en adquirir la organización. Incluso llegó a afirmar que el certamen ya no pertenecía a sus actuales propietarios, declaraciones que fueron desmentidas por Rocha y por la propia organización.

Los rumores también se alimentan de la situación judicial de los dueños del certamen. La empresaria Anne Jakrajutatip fue condenada en Tailandia a dos años de prisión por fraude, mientras que Rocha enfrenta una orden de arresto en México por presuntos delitos vinculados al tráfico de armas e hidrocarburos. Pese a este escenario, la organización insiste en que el concurso sigue operando con normalidad y bajo la misma dirección.