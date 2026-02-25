¿Monserrat le fue infiel a Melcochita? hija del cómico muestra video y revela detalles

La polémica en torno a la separación de Melcochita y Monserrat Seminario vuelve a generar titulares luego de que Susan Villanueva, hija del cómico, mostrara un video que evidenciaría una presunta infidelidad ocurrida en 2023. El material fue presentado en un programa de espectáculos, donde la familiar sostuvo que las imágenes confirmarían los rumores que circulaban desde hace tiempo sobre la ruptura.

Video y chats reavivan la controversia familiar

Según explicó Villanueva, el hombre que aparece en las imágenes besando a Monserrat sería Eduardo Cárdenas, conocido como “Lalo”, un amigo cercano de la familia. La hija del artista señaló que las sospechas surgieron tras comentarios en redes sociales y que inicialmente pensaron que el material podía ser manipulado o generado con inteligencia artificial, pero luego confirmaron su autenticidad.

Durante el programa de Magaly Medina también se difundió una conversación entre Villanueva y el presunto involucrado, en la que él reconocería haber tenido un vínculo con Seminario. La denunciante indicó que existían varios videos del periodo en que ambos compartían reuniones y salidas, lo que habría reforzado la versión de una relación sentimental paralela.

Supuesto plan de fuga y nuevas acusaciones

Villanueva afirmó además que Monserrat habría intentado fugarse con Cárdenas en dos oportunidades, incluso solicitando dinero para realizar trámites. Según su relato, la idea habría sido dejar a sus hijas al cuidado de una empleada doméstica y marcharse con el hombre, aunque finalmente este habría abandonado el plan y se fue solo.