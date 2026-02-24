Estimula su mente desde casa: tres juegos clave para mejorar la memoria en niños

Aplicaciones digitales para apoyar el desarrollo cognitivo de sus hijos con juegos móviles diseñados para ejercitar la memoria y la atención.

En un escenario marcado por la tecnología y el uso frecuente de dispositivos electrónicos, muchos de estos pueden servir como opción para reforzar habilidades cognitivas básicas, ayudando así a fortalecer su concentración y retención de información.

Asimismo, una adecuada elección de estos dispositivos permite que dejen de ser solo herramientas de entretenimiento y se conviertan también en un recurso de apoyo educativo que puede utilizarse desde casa, contribuyendo así a mejorar la agilidad mental de los niños.

De esta manera, el tiempo que los niños pasan frente al celular ya no representaría un riesgo, ya que actualmente muchos videojuegos no solo cumplen una función recreativa, sino que también permiten aprender a un ritmo acorde a sus intereses y preferencias.

3 JUEGOS RECOMENDADOS PARA TU NIÑO

Las tiendas electrónicas de los dispositivos móviles ofrecen una amplia variedad de opciones para cubrir el tiempo de distracción; sin embargo, entre ellas destacan videojuegos diseñados específicamente para estimular las habilidades cognitivas desde edades tempranas.

Lusmosity: Un juego que estimula la memoria con rapidez mental.

Memory Games: Juego enfocado para chicos en la etapa escolar, con ejercicio de cartas, secuencia y reconocimiento visual.

Kids Memory Game: Se enfoca en la asociación de imágenes y sonidos con dinámicas simples.

Estos juegos mantienen una estructura similar, pero lo más importante es que comparten el mismo objetivo: fortalecer la memoria a corto plazo y mejorar la atención, dos aspectos fundamentales que deben reforzarse durante la niñez.