Alejandro Sanz vuelve a Perú: fechas, horarios y detalles de sus shows en Lima

El esperado reencuentro entre Alejandro Sanz y el público peruano ya es una realidad. El cantautor español regresa a Lima como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, un espectáculo que refleja una etapa más introspectiva y emocional en su trayectoria artística. Las presentaciones se realizarán en el Estadio Nacional del Perú, con dos fechas completamente agotada.

Tras su reciente paso por Ecuador, el artista arribó a la capital peruana el lunes 23, donde fue recibido por decenas de seguidores en los exteriores del hotel donde se hospeda, en el distrito de Miraflores. La expectativa por su llegada ya se había evidenciado meses atrás, cuando el propio cantante celebró en redes sociales el rápido agotamiento de las entradas. “Lima, estáis locos. Millones de gracias por el recibimiento a los tickets. Estoy feliz y deseando llegar para celebrar con ustedes”, expresó en septiembre de 2025.

FECHAS Y HORARIOS

Los conciertos están programados para el miércoles 25 y jueves 26 de febrero de 2026. La productora Masterlive Perú informó que las puertas del recinto abrirán desde las 5 de la tarde, mientras que el inicio del espectáculo está previsto para las 9 de la noche. Asimismo, se recomendó al público asistir con anticipación para evitar inconvenientes durante el ingreso.

Aunque el repertorio puede presentar variaciones, el setlist interpretado por el artista en Quito el pasado 19 de febrero ofrece un adelanto de lo que podrían disfrutar los asistentes en Lima. Entre los temas figuran canciones emblemáticas como “Amiga mía”, “Mi soledad y yo”, “Corazón partío” y “¿Y si fuera ella?”, además de composiciones más recientes.

La gira “¿Y ahora qué? World Tour 2026” contempla una extensa agenda de presentaciones en Latinoamérica, con paradas en México, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En esta última etapa, Lima se consolida como una de las plazas más convocantes, al registrar el sold out de ambas fechas.