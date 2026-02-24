Robbie Williams en Lima: todo sobre el concierto, ubicación y precio de entradas

La presentación en Lima ya tiene precios de entradas confirmados, tanto para la etapa de preventa como para la venta regular, según informaron los organizadores del evento.

El anuncio del primer concierto de Robbie Williams en Perú ha generado gran expectativa entre los seguidores del artista británico. La presentación en Lima ya tiene precios de entradas confirmados, tanto para la etapa de preventa como para la venta regular, según informaron los organizadores del evento.

El exintegrante de Take That llegará a la capital peruana como parte de su gira BritPop y se presentará el jueves 24 de septiembre de 2026 en la renovada Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde. De acuerdo con el comunicado difundido, el recinto será un espacio moderno, amplio y diseñado para albergar espectáculos de gran formato.

PRECIOS

Los boletos contarán con tres zonas y precios diferenciados. Durante la preventa, que ofrecerá un 15% de descuento para pagos con tarjeta Interbank, las entradas tendrán los siguientes valores: Platinum a S/ 475, VIP a S/ 323 y General a S/ 201. En tanto, los precios regulares serán de S/ 545 para Platinum, S/ 371 para VIP y S/ 231 para General.

La preventa se realizará los días 25 y 26 de febrero, o hasta agotar stock, a través de Ticketmaster. Las entradas podrán adquirirse de manera virtual en la plataforma digital y también en formato físico en puntos autorizados, entre ellos tiendas Wong y Metro. Quienes opten por tickets físicos recibirán una entrada conmemorativa de edición limitada.

La venta general comenzará el 27 de febrero y se mantendrá disponible hasta la fecha del concierto o hasta que se agoten las localidades. Los organizadores recomendaron a los asistentes crear previamente una cuenta en Ticketmaster para agilizar el proceso de compra.

Con una trayectoria que abarca décadas y una extensa lista de éxitos, la visita de Robbie Williams a Lima se perfila como uno de los eventos musicales internacionales más destacados del 2026. El espectáculo cuenta con el auspicio de Radio Oxígeno.