Melissa Klug sobre acercamiento entre Samahara y Youna: “Verla feliz me deja tranquila”

El vínculo entre Samahara Lobatón y Youna volvió a captar la atención pública en los últimos días. Melissa Klug, madre de la influencer, se refirió al tema y expresó tranquilidad al ver a su hija en un momento estable junto al padre de su primera hija durante su estancia en Estados Unidos.

Melissa Klug destaca estabilidad familiar

Durante una entrevista emitida en el programa América Hoy, Klug comentó que el apoyo de Samahara hacia Youna le parece un gesto positivo, especialmente considerando la situación personal del joven. La empresaria contó que recientemente compartió tiempo con ambos y evitó especular sobre el futuro de la relación.

Asimismo, subrayó que no interviene en las decisiones sentimentales de su hija, pero señaló que verla feliz y observar a sus nietos tranquilos le genera paz. En sus declaraciones también dejó entrever alivio por el distanciamiento de Samahara respecto a su relación anterior, sobre la cual expresó una postura crítica.

Beso en TikTok reaviva rumores

La atención mediática aumentó luego de que Samahara Lobatón y Youna protagonizaran un beso durante una transmisión en vivo en TikTok desde Estados Unidos. El gesto ocurrió como parte de una dinámica propuesta por seguidores y fue celebrado por los usuarios en tiempo real.

El video del momento se difundió rápidamente en redes sociales, generando comentarios que apuntan a una posible reconciliación. El acercamiento público de los jóvenes padres ha despertado interés entre quienes han seguido su historia, marcada por episodios de tensión, la crianza compartida de su hija y la constante exposición mediática.