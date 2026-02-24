¿Por qué suenan así los caballos? científicos descubren una curiosidad en su relincho

La ciencia ha logrado descifrar uno de los misterios más curiosos del mundo animal: cómo se produce el relincho de los caballos. Un equipo de investigadores europeos determinó que este sonido combina dos mecanismos vocales distintos que permiten al animal transmitir información emocional compleja.

Bifonación: el doble sonido del relincho

Según la investigadora Elodie Briefer, de la Universidad de Copenhague, el relincho equino presenta dos frecuencias independientes: una grave, generada por la vibración de las cuerdas vocales, similar al canto humano, y una aguda, producida por un silbido laríngeo que se origina por el flujo de aire en la laringe.

Esta combinación convierte al relincho en un fenómeno vocal inusual en mamíferos grandes. Aunque algunos roedores pequeños pueden generar silbidos laríngeos, los caballos son la primera especie de gran tamaño en hacerlo y, además, de forma simultánea con la vibración vocal.

Comunicación animal y evolución vocal

El estudio, basado en análisis anatómicos, datos clínicos y estudios acústicos, revela que esta capacidad podría haber evolucionado para transmitir múltiples mensajes al mismo tiempo, relacionados con emociones, identidad o interacción social. Los científicos también observaron que otros equinos, como burros o cebras, no poseen este componente agudo, lo que sugiere adaptaciones vocales únicas en los caballos.

Para el investigador David Reby, de la Universidad de Lyon/Saint-Etienne, comprender el origen de la bifonación es clave para explicar la diversidad del comportamiento vocal en los mamíferos y podría ayudar a entender mejor la comunicación animal en especies que conviven con los humanos desde hace más de 4 mil años.