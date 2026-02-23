Kenyi Succar vence el cáncer de tiroides y anuncia su regreso a la música

El productor y músico Kenyi Succar conmovió a sus seguidores al revelar que logró superar el cáncer de tiroides, enfermedad que enfrentó en los últimos meses. El artista confirmó que, tras la operación para extirpar un tumor maligno, los médicos le dieron un pronóstico favorable y no requerirá tratamientos adicionales.

Operación exitosa y diagnóstico alentador

El menor de la familia Succar explicó que la intervención quirúrgica permitió retirar el tumor con éxito y que los exámenes posteriores descartaron la propagación de la enfermedad. Según indicó, la parte restante de su tiroides funciona correctamente y no necesitará radiación ni medicación permanente.

Durante su mensaje, el músico mostró la cicatriz de la operación y compartió una reflexión marcada por la fe y el optimismo. “Hay que dar mucho amor, mucha fe y agradecer a Dios sobre todo”, expresó, enviando un mensaje de fortaleza a quienes atraviesan situaciones similares.

Controles médicos y mensaje de esperanza

Aunque su estado es favorable, Succar precisó que deberá realizar controles anuales como medida preventiva. Aun así, se mostró confiado en su recuperación y aseguró sentirse agradecido por el respaldo de su familia, amigos y esposa, a quienes atribuye un papel fundamental durante el proceso.

El artista recordó que la enfermedad coincidió con otras dificultades personales, lo que convirtió la etapa en una de las más complejas de su vida. Sin embargo, optó por enfocarse en el aprendizaje y en transmitir un mensaje de resiliencia: si alguien atraviesa un momento duro, afirmó, “todo va a estar bien”.

Regreso a la música y nuevos proyectos

Con el cáncer superado, Kenyi Succar anunció que retomará su carrera musical con nuevos compromisos. Entre ellos, confirmó su participación en un concierto en Miami, donde abrirá el show de la agrupación Armonía 10, además de su reencuentro con el proyecto Universidad de la Cumbia.

El productor también adelantó el lanzamiento de nuevas canciones, señalando que volver a los escenarios representa para él una forma de celebrar la vida y compartir con su público la gratitud que siente tras superar la enfermedad.