Leslie Shaw responde a César BK y se burla de la demanda en su contra

El conflicto entre Leslie Shaw y César BK escaló al plano judicial tras la denuncia por presunta agresión física presentada por el cantante urbano. La intérprete de música urbana confirmó que recibió la citación, pero restó importancia al proceso y afirmó que ese día “no pasó nada”.

Shaw minimiza denuncia y responde con ironía

La cantante sostuvo que no es la primera vez que enfrenta una demanda y que asistirá a la audiencia con tranquilidad. Incluso bromeó sobre la situación al señalar que su abogado está contento con la citación.

“Mi abogado está feliz porque nos citan a cada rato y de ahí nos vamos a comer rico”, declaró Shaw, quien agregó que el día de la audiencia incluso planean ir a comer cebiche después de hablar con el juez. La artista, además, calificó a César BK de “princeso” y reiteró que no siente preocupación por el caso.

Denuncia por presunta agresión y pedido de garantías

El conflicto se originó luego de que César BK denunciara haber sido agredido física y verbalmente por la pareja de la cantante, ‘El Prefe’, durante la grabación de un comercial para una radio. El artista también solicitó garantías para su vida tras afirmar que recibió amenazas.

Por su parte, Shaw reiteró públicamente que no ocurrió ningún incidente grave y que está dispuesta a presentarse ante las autoridades para aclarar lo sucedido.

‘El Prefe’ responde y deja caso en manos de la justicia

El novio de la cantante también se pronunció y aseguró que el caso ya está en manos del sistema judicial. Señaló que prefiere no brindar mayores detalles mientras se desarrolla el proceso, aunque afirmó que se han dicho cosas que no corresponden a la realidad.

El conflicto, que surgió en medio de actividades promocionales del nuevo tema musical de Shaw, continúa generando reacciones en redes sociales y en el entorno del espectáculo nacional, mientras ambas partes esperan la audiencia judicial correspondiente.