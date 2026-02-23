Robbie Williams anuncia su primer concierto en Perú como parte de su gira mundial “Britpop”

¡Atención, fans de Robbie Williams! El reconocido intérprete y compositor británico llegará por primera vez al Perú el próximo jueves 24 de setiembre, como parte de su gira internacional "BritPop".

El escenario para su esperado concierto es la renovada Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde, un espacio diseñado técnicamente para albergar espectáculos de clase mundial. La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores locales, que por décadas han seguido su trayectoria musical.

El concierto en Lima promete repasar los momentos más emblemáticos de su carrera, con temas como "Angels", "Feel", "Supreme" y "Millennium", que marcaron su primera etapa como solista. También incluirá otros clásicos como "Come Undone", "Let Me Entertain You" y "Something Beautiful". El artista es reconocido por su carisma sobre el escenario y su capacidad para conectar con el público, lo que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores showman británicos.

Trayectoria de cantante

Williams saltó a la fama siendo adolescente como integrante de la banda juvenil Take That, para luego consolidar una exitosa carrera como solista. En los últimos años, su figura ha vuelto a cobrar relevancia global gracias al documental de Netflix sobre su vida y, especialmente, a la película biográfica "Better Man", donde su historia es narrada de manera irónica y cruda a través de un mono animado. La cinta recibió diversas nominaciones internacionales, incluida una a los premios Oscar, y en Perú fue vista por más de 100 mil espectadores.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto estarán disponibles desde el miércoles 25 de febrero a través de Ticketmaster, en formatos virtual y físico. Los puntos de venta presencial serán las tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel, así como Metro de MegaPlaza. Quienes adquieran sus boletos de manera física recibirán una entrada conmemorativa de edición limitada. Además, se ofrecerá un descuento especial para compras realizadas con tarjetas de Interbank.