Monserrat tras anuncio de divorcio de ‘Melcochita’: “Se deja manipular por unos manganzones”

La crisis matrimonial entre Monserrat Seminario y el cómico ‘Melcochita’ escaló públicamente luego de que el artista anunciara su intención de divorciarse. En respuesta, su esposa lo acusó de dejarse influenciar por terceros y sostuvo que existe una campaña para separarlos, lo que ha generado controversia en el espectáculo peruano.

Acusaciones de manipulación y reclamo por sus hijas

Monserrat afirmó sentirse decepcionada del humorista y aseguró que personas cercanas a él estarían interviniendo en la relación. Según su versión, estas influencias buscan separarlos para “recuperar a la gallina de los huevos de oro”, dijo a Trome.

La esposa del artista también cuestionó que el comediante habría reducido el reconocimiento y apoyo económico a una de sus hijas. Señaló que, si la separación se concreta, debería cumplir con responsabilidades hacia las tres menores. Además, expresó molestia porque —según indicó— los conflictos de pareja estarían afectando a los niños.

Versiones cruzadas sobre el fin de la relación

Seminario puso en duda las declaraciones del cómico sobre la falta de amor, señalando que continuaron conviviendo hasta hace poco. También negó haber descuidado al artista, asegurando que lo acompañó en momentos difíciles como problemas de salud y asuntos legales.

Sobre los rumores de infidelidad, explicó que se trataría de hechos antiguos, ocurridos durante una separación previa, y no recientes. En su testimonio, afirmó que el artista solía salir con amigos y frecuentar casinos, mientras ella permanecía en casa esperándolo.

Futuro incierto y posibilidad de irse del país

Monserrat señaló que, tras la crisis, buscará reorganizar su vida personal y que espera contar con autorización del cómico para viajar al extranjero con sus hijas, recordando que posee nacionalidad española. También deslizó críticas hacia familiares del artista, señalando que en el pasado no lo habrían apoyado económicamente.

El caso ha generado atención en el mundo del espectáculo, donde seguidores del humorista y del entorno televisivo siguen de cerca el conflicto entre la pareja y el posible proceso de divorcio que podría formalizarse en los próximos meses.