ZAYN incluye a la ciudad de Lima en su gira mundial y confirma concierto este 14 de octubre

Lima se suma al mapa de la nueva etapa global de ZAYN. El artista británico confirma su regreso a Sudamérica con un esperado concierto este martes 14 de octubre en Costa 21, como parte de The KONNAKOL Tour, su gira mundial más ambiciosa como solista y una de las más importantes de su carrera.

El ex integrante de One Direction llega al Perú en una etapa clave de su trayectoria, impulsado por el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, KONNAKOL, previsto para el 17 de abril de 2026. Este nuevo trabajo marca una evolución en su sonido, manteniendo la esencia pop y R&B que lo consolidó como solista. Como adelanto, ZAYN estrenará este viernes el single “Die For Me”, acompañado de su videoclip oficial.

The KONNAKOL Tour contempla 31 fechas alrededor del mundo y representa un hito en la carrera del artista, al marcar su primera gira encabezando arenas y grandes recintos en Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido. El recorrido comenzará el 12 de mayo en Manchester y pasará por ciudades clave como Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo, antes de cerrar el 20 de noviembre en Miami. La inclusión de Lima reafirma al Perú como una parada relevante dentro del circuito internacional de grandes espectáculos.

Zayn Malik, conocido artísticamente como ZAYN, es un cantante y compositor británico nacido el 12 de enero de 1993 en Bradford, Inglaterra. Alcanzó reconocimiento internacional en 2010 tras su participación en The X Factor, programa que dio origen a One Direction, una de las bandas más influyentes del pop global durante la década de 2010. Durante su etapa en el grupo, formó parte de cinco álbumes de estudio que lideraron rankings internacionales y consolidaron una base de fans masiva.

En 2015, ZAYN anunció su salida de la banda con el objetivo de desarrollar una carrera artística más alineada con su identidad personal y musical. Un año después lanzó Mind of Mine, su álbum debut como solista, cuyo sencillo “PILLOWTALK” debutó en el primer lugar de múltiples listas alrededor del mundo, marcando el inicio de una etapa independiente con una propuesta más introspectiva y personal.

A lo largo de su carrera en solitario, ZAYN ha construido un repertorio sólido que incluye canciones ya icónicas como “PILLOWTALK”, “Dusk Till Dawn”, “Let Me”, “Better”, “I Don’t Wanna Live Forever”, “Trampoline”, “Like I Would”, además de colaboraciones recientes de alto impacto como “Eyes Closed” junto a Jisoo de BLACKPINK, tema que alcanzó el Top 10 del Billboard Global Excl. U.S., lideró iTunes en más de 40 países y obtuvo una nominación a los iHeartRadio Music Awards 2026.

Sus trabajos suelen abordar temas como la identidad, la vulnerabilidad emocional y las relaciones personales, alejándose del enfoque más comercial de sus inicios. Además, ZAYN se ha convertido en una voz visible en torno a la salud mental, al hablar abiertamente sobre la ansiedad, la presión de la fama y la experiencia de crecer dentro de la industria del entretenimiento.

Con este regreso a los escenarios y una nueva etapa creativa en marcha, ZAYN promete un show a gran escala en Lima, donde sus fans podrán reencontrarse con sus grandes éxitos y descubrir en vivo el universo sonoro de KONNAKOL. El 14 de octubre, Costa 21 será el punto de encuentro para una noche que apunta a convertirse en uno de los conciertos más esperados del año.