Willie Colón: leyenda de la salsa falleció a los 75 años en un hospital de Nueva York

Este mediodía se confirmó la muerte de Willie Colón, uno de los máximos exponentes de la salsa a los 75 años. La noticia se conoció a través de las redes sociales del cantante, el artista permanecía hospitalizado desde el pasado miércoles 18 de febrero en un centro asistencial de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Trascendió que el músico habría presentado complicaciones respiratorias, presuntamente asociadas al fuerte invierno que azota hace unas semanas al noreste de Estados Unidos. Desde que fue internado la familia del cantante prefirió mantener el tema en reserva, solo indicaban que se recuperaba de un fuerte resfriado.

BANDA SONORA

Willie Colón, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, fue un trombonista brillante. Hijo de padres puertorriqueños, se convirtió en uno de los pilares de la llamada salsa dura. Junto al cantante Héctor Lavoe, logró grandes éxitos como “El Malo” y “Che ché colé”, que ya son un clásico en la música latina.

Con su partida, la salsa pierde a uno de sus mejores exponentes. Su legado, construido a lo largo de más de cinco décadas, queda para la historia de la música latina y en la memoria de millones de seguidores en todo el mundo, que encontraron en su trombón y en la letra de sus canciones la banda sonora de varias generaciones.