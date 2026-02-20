Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos en EEUU y su cercanía desata rumores

Samahara Lobatón volvió a generar revuelo en redes sociales tras reencontrarse con Youna en Estados Unidos y protagonizar una transmisión en vivo que despertó comentarios entre sus seguidores. La influencer y el barbero aparecieron juntos en una fiesta con amigos, donde mostraron complicidad frente a las cámaras y compartieron momentos que rápidamente se viralizaron.

‘Live’ enciende las redes

Durante la madrugada del viernes, Youna activó su cuenta en la plataforma Kick y realizó una transmisión en vivo junto a Samahara, invitando a sus seguidores a sumarse y anunciando que ambos realizarían más contenidos juntos. En el video, la influencer se mostró sonriente y cercana, mientras el barbero bromeaba con el público y pedía que compartieran la transmisión.

En el lugar también se encontraba Melissa Klug, madre de Samahara, lo que llamó la atención de los usuarios y fue interpretado por algunos como una señal de respaldo familiar a este reencuentro. La escena tomó más fuerza cuando, minutos después, ambos aparecieron bailando juntos y tomados de las manos, lo que alimentó versiones sobre una posible reconciliación.

La influencer niega regreso

Pese a la reacción de los seguidores, Samahara había declarado días antes que los coqueteos con Youna en redes sociales forman parte de un “show” y que no tiene intención de retomar la relación con el padre de su hija mayor. La joven afirmó que planea mantenerse soltera y que la interacción en transmisiones responde a una dinámica creada para sus plataformas digitales.

Sin embargo, las imágenes del reencuentro y la cercanía mostrada durante la fiesta continúan generando comentarios entre usuarios, quienes siguen atentos a sus redes sociales ante la posibilidad de que el vínculo entre ambos vuelva a tomar protagonismo público.