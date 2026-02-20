Carlos ‘Tomate’ Barraza revela delicado estado de salud de su madre

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal tras confirmar que su madre, Martha Barraza, se encuentra delicada de salud. El líder de la orquesta Los Barraza confesó que la situación lo tiene profundamente afectado, mientras intenta mantener la calma en medio de la exposición mediática.

El difícil estado de salud de su madre

Barraza reveló que su madre padece cáncer de hígado y de mama, además de presentar metástasis en el pulmón, un cuadro que ha generado preocupación en su entorno familiar. El artista manifestó sentirse “destrozado” por la situación y explicó que la salud de su madre se habría complicado en medio de la reciente polémica pública que involucra su nombre.

El salsero aseguró que este momento lo mantiene enfocado en su familia, priorizando el bienestar de su madre mientras atraviesa el tratamiento médico. Sus declaraciones reflejan la carga emocional que vive, en medio de la presión mediática y personal.

Polémica por chats

La preocupación del cantante surge también en un contexto mediático marcado por la difusión de supuestos chats con Andrea Muñoz, expareja de su primo José María Barraza, mostrados en el programa Magaly TV La Firme. En los mensajes, el artista aparecía con expresiones cariñosas, lo que generó especulación sobre su relación con la joven.

Consultado por la prensa a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Barraza evitó profundizar en el tema y pidió que no le hicieran más preguntas. Señaló que prefiere mantener silencio debido a que hay un menor involucrado y remarcó que su prioridad es su familia en este momento complicado. (Con información de Trome)