Darinka Ramírez se quiebra al revelar lo que le dijo su pareja tras demanda de Farfán

Darinka Ramírez rompió en llanto frente a cámaras al contar la reacción de su actual pareja luego de enterarse de que Jefferson Farfán había iniciado un proceso legal para solicitar la tenencia compartida de su hija. La joven, que se encuentra embarazada, relató que el momento fue uno de los más difíciles desde que comenzó el conflicto.

¿Qué mensaje le dio su pareja?

Durante su participación en Magaly TV La Firme, Ramírez confesó que entró en shock al conocer la demanda y sintió temor por la situación. En ese contexto, recordó que su pareja le brindó apoyo inmediato y le prometió que ambos enfrentarían cualquier proceso legal por el bienestar de la menor.

“Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y hay que mover dinero como él lo hace, lo vamos a tener que hacer, porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor”, relató la joven, visiblemente emocionada. Ramírez destacó que su pareja quiere a su hija como si fuera propia, gesto que, según dijo, la conmovió profundamente.

El pedido de tenencia que desató el conflicto

La joven explicó que la situación comenzó cuando una asistente social llegó a su vivienda anterior para hablar sobre un proceso de tenencia. Días después confirmó que había sido demandada por Farfán para solicitar la tenencia compartida de la menor.

Ramírez señaló que el proceso la afecta emocionalmente por encontrarse embarazada y sostuvo que teme por el futuro de su hija. Además, afirmó que no tendría inconvenientes si el exfutbolista fuera un padre presente, pero cuestionó su rol y expresó preocupación por el entorno en el que podría desarrollarse la niña.